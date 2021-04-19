В Китае нашли самый маленький след стегозавра

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная команда палеонтологов обнаружила в китайской провинции Синьцзян самый маленький из известных следов стегозавра, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Palaios.

След был оставлен 100 млн лет назад. Его длина составляет всего 5,7 см. По мнению ученых, он принадлежал детенышу стегозавра размером примерно с современную кошку (взрослые особи весили несколько тонн). Отпечаток позволил ученым сделать вывод, что детеныши, возможно, ходили иначе, чем взрослые.

В древности нынешняя провинция Синьцзян была местом обитания большого количества стегозавров. Палеонтологи находили много отпечатков их ног размером до 30 см.

Но следы очень молодых стегозавров и других "бронированных" динозавров невероятно редки по сравнению с отпечатками других видов, и не совсем понятно почему. По одной из теорий, детеныши росли слишком быстро и просто не успевали оставить достаточное количество следов.

Но этот смог сохраниться до наших дней. Трехпалая лапа вдавилась в грязь, которая затем превратилась в глинистый камень, создав форму, заполненную различными породами. За миллионы лет глинистый камень выветрился, а породы превратились в песчаник. Форма отпечатка оказалась необычной - он не был вытянутым, как следы старых стегозавров. Ученые пояснили, что стегозавры при ходьбе опирались на пятки, а детеныш, судя по всему, отрывал ее от земли. Раньше такие отпечатки встречали только у динозавров, ходивших на двух задних ногах.

Можно предположить, что детеныши передвигались более легко, но с возрастом и увеличением массы тела становились на четыре ноги. Но утверждать этого нельзя, поскольку палеонтологи обнаружили лишь один отпечаток. Возможно, он был сделан случайно или особь, оставившая его, была травмирована.-0-