В Китае обнаружена 1000-летняя гробница эпохи династии Сун

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Китая в городе Дачжоу провинции Сычуань обнаружена гробница, датируемая эпохой династии Сун (960-1279 годы), сообщает агентство Синьхуа.

На каменную гробницу 8 мая наткнулись рабочие во время дорожно-строительных работ.

Как предполагают археологи, гробница была разграблена, поскольку разрушена погребальная камера. В склепе обнаружено и несколько ниш. Так, ниша одной из стен гробницы украшена горельефом с изображением цветов лотоса.

"Структура гробницы сохранилась практически целиком, здесь обнаружена в том числе изысканная резьба. Элементы лотоса свидетельствуют о процветании буддизма в Дачжоу во время династии Сун. Находка имеет большое значение для исследования темы гробниц, а также изучения местной религиозной культуры", - отметили в управлении по охране культурного наследия района Дачуань города Дачжоу.-0-