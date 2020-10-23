В Китае пятиэтажную школу перенесли на 62 метра - видео

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские строители смогли с помощью технологий переместить большое здание на расстояние в 62 метра. Кадры со стройплощадки публикует People`s Daily.

Вокруг старинного здания школы за последние годы появилось много современных небоскребов. С этим строением не церемонились бы и снесли, однако школа 1930-х годов была признана памятником архитектуры. Это спутало планы застройщикам, но они нашли выход.

Здание, которое 85 лет выпускало школьников, решили просто перенести на другую площадку в 62-х метрах. С помощью технологий инженеры и рабочие КНР за 18 дней перевезли постройку. Весь процесс запечатлели на видео. К слову, вес здания составляет 7600 тонн, а также школу повернули на 21 градус. На старом месте построят современный бизнес-центр. -0-