В Китае построили "горизонтальный небоскреб"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Чунцин в комплексе небоскребов Raffles City Chongqing открыли горизонтальный небоскреб Crystal (Кристалл). Он находится на высоте 250 м на четырех башнях. Длина здания - 300 м, вес – 12 тыс. т, сообщает CNN.

В "горизонтальном небоскребе" размещен выставочный павильон, рассказывающий о будущей жизни на Марсе, и площадка обозрения с прозрачным полом.

Эта площадка, с которой открывается вид на город и реки Янцзы и Цзялин, привлекает огромное количество туристов.

Сообщается, что в ближайшее время в Crystal откроется частный клуб с бассейнами, ресторанами и барами.-0-