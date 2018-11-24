В Китае создали парашютную установку для приземления космических аппаратов весом более 7 т

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конструкторы Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) создали новый парашют для посадки кораблей, возвращающихся на Землю с орбиты. Об этом сообщило издание Global Times.
С помощью установки будут осуществляться посадки аппаратов весом более 7 т.
Новая установка, включающая три главных и два тормозных парашюта, которые способны складываться и раскрываться в зависимости от этапа приземления, позволяет снизить нагрузку на космический аппарат. В результате повышается уровень безопасности пилотируемых полетов.
КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.-0-
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