В Китае создали первый в мире атлас клеток человеческого организма

30 марта, Ханчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские биологи первыми в мире создали атлас клеток человеческого организма. Достижения исследования были опубликованы на сайте журнала Nature.

Нового прорыва в направлении картирования всех клеток в организме человека достигла научная группа под руководством профессора медицинского института Чжэцзянского университета Го Гоцзи. В своем исследовании ученые использовали разработанную собственными силами платформу под названием Microwell-seq, предназначенную для быстрого определения последовательности РНК.

В своем исследовании научная группа секвенировала отдельные клетки из 60 образцов тканей человеческого тела и составила атлас клеток как эмбриона, так и взрослого. При этом китайские ученые также создали базу данных о транскриптах 700 тыс. отдельных клеток, идентифицировали более 100 типов и 800 подтипов клеток в организме человека и разработали систему одноклеточного сопоставления.

Ученые также выяснили, что многие виды эпителиальных, эндотелиальных и стромальных клеток в организме человека фактически играют роль иммунных клеток.

"Наша работа заключается в цифровизации клеток человеческого организма", - сообщил профессор Го Гоцзи.

По мнению экспертов, созданный атлас клеток человеческого организма послужат бесценным материалом для дальнейшего цитологического исследования.-0-