В Китае ждут появления на свет первого клонированного котенка

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае в марте 2019 года ожидают рождения первого клонированного котенка, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Специалисты считают, что клон будет точно повторять оригинал, с которого создан. Разница лишь в том, что у клонированного животного нет такой же памяти и привычек.

В Китае уже занимаются клонированием щенков. Каждый из них обойдется покупателю примерно в $55 тыс. Уже 20 клиентов сделали заказ на этих животных.-0-