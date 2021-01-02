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02 января 2021, 23:22

В Книгу Гиннесса внесены необычные мировые рекорды

Фото Getty Images
Фото Getty Images

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса, не обязательно покорять непреодолимые вершины, а можно создать рекорды из банальных вещей. Вот какие рекорды внесены в это издание, сообщает сайт Гиннесса. Как сообщает Reuters, почти 6,5 тыс кг весит омлет-рекордсмен. Его приготовили из 45 тыс яиц, 400 л молока и 100 кг сливочного масла в 4290-кг кастрюле.

Громкость крика Джилл Дрейк - 129 децибел. Он признан самым громким в мире.

Самый длинный в мире нос - у турка Мехмету Озиюреку. Его длина - 8,8 см.

Самые длинные ресницы принадлежали украинцу Валерию Смаглему. Его трехсантиметровые ресницы были самыми большими в мире, пока его рекорд не побила жительница Китая. Длина ее ресниц - 12,4 см.

До 2017 года самые длинные семиметровые ногти были у жительницы Лас-Вегаса Кристин Уолтон. Однако с 7 февраля 2017 года самые длинные ногти на пальцах среди женщин — у Аянны Уильямс. Их длина — 576,4 см.

373 человека в костюмах пингвинов собрались на одной из улиц Лондона. Это стало мировым рекордом.

Длина ирокеза японца Казухиро Ватанабе - 113,5 см.

Крупнейший в мире лук вырастил садовник Тони Гловеру. Лук весит больше 8 кг.

Катсуми Тамакоши пробежал стометровку за 15,86 сек на четвереньках.-0-

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