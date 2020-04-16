В космос нельзя даже по знакомству! Лера Кудрявцева рассказала о несбывшейся мечте

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная телеведущая опубликовала в сети свою фотографию в космическом скафандре.

Она поделилась: "На полном серьезе много лет назад я собралась лететь в космос (по знакомству). Муж моей сестры работает в центре подготовки космонавтов. Ну и что-то слово за слово, я говорю - это моя мечта!!! Дима мне говорит, ну, мол, могу организовать. Я ночами не спала, всем растрындела, мол, все - лечу в космос. Сны снились, как я взлетаю и мой полет снимает программа "Время". Облазила в центре все, посидела в ракете, согнувшись рогаликом, залезла в скафандр...".

Скриншот страницы в Инстаграм Леры Кудрявцевой

К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться. Телеведущая призналась: "Идеей и мечтой жила долго и счастливо пока, естественно, Дима не сказал, что это была шутка! Моим слезам не было конца. После этого "предательства" я не знала больше, о чем мечтать".

Поклонникам Леры понравилась ее история. Они отметили в комментариях, что их мечты похожи: "Лерочка, слава Богу это шутка", "Рассмешила, не могу. Вот, что значит чистая душа, ведь верила!", "Как я Вас люблю за Ваш ЮМОР".-0-