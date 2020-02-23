В красивую дату 20.02.2020 в Ленинградской области поженились 95-летний жених и 77-летняя невеста

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная свадьба состоялась в городе Волхове Ленинградской области. В красивую дату 20.02.2020 здесь поженились 95-летний жених и 77-летняя невеста, сообщает российский телевизионный Пятый канал и публикует видео с церемонии их бракосочетания.

В администрации Волховского муниципального района рассказали, что молодожены познакомились в Совете ветеранов.

"Я согласен и готов";

"Готова", - по очереди ответили жених и невеста на вопрос сотрудницы ЗАГСа, готовы ли они быть терпимыми и искренними, заботиться друг о друге, проявлять уважение и нести ответственность за любимого человека.

После этого регистратор объявила их мужем и женой.-0-