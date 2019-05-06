В квартире в Торонто нашли более 300 кошек

Фото со страницы Toronto Cat Rescue в социальной сети Facebook

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Торонто держал у себя в квартире более 300 кошек, сообщает "МИР 24" .

Снимки животных опубликовала местная благотворительная организация.

На фотографиях видно, что питомцы заняли все пространство в квартире, включая мебель и подоконники. Так продолжалось около семи лет. Соседи жаловались на запах, однако местные власти игнорировали заявления.

Сотрудники социальных служб направили животных к ветеринарам, после чего им будут искать новых хозяев.-0-