В квартире во Франции висел забытый шедевр стоимостью миллион евро

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители департамента Марна во Франции обнаружили в своей новой квартире забытый шедевр художника из 18 века. Об этом сообщает Europe 1.

Небольшая овальная картина долгое время не привлекала к себе внимание, пока семья не получила квартиру в наследство. Сразу после переезда жители решили подробнее изучить работу и выяснили, что это полотно под названием "Читающий философ", авторство над которой принадлежит художнику Жану-Оноре Фрагонару.

По всей видимости, забытый шедевр был написан в 1770-х годах. Подлинность еще подтвердила подпись "Фрагонар" на обороте полотна. Семья показала находку специалисту и тот оценил работу в миллион евро. Позже ее выставили на аукцион. Ожидается, что в ходе торгов стоимость картины достигнет 1,5-2 миллионов евро. -0-