В Ларнаке при строительстве канализации раскопали древний некрополь

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по делам древностей кипрского города Ларнака опубликовал результаты раскопок, проведенных при строительстве канализационной сети, сообщает портал Archaeology News Network .

Археологические работы шли с 27 июня 2016 года по 31 октября 2018 года. В итоге был найден огромный некрополь - более 110 гробниц на территории в несколько километров. Это стало свидетельством наличия на месте нынешнего города огромного некрополя, а также архитектурным свидетельством города-королевства Китион.

Большинство подземных гробниц с прямоугольными помещениями высечены в естественной породе и состоят из одной или двух смежных камер. Вход в гробницы был запечатан гипсовой плитой и камнями. Иногда на стенах коридора были вырезаны ниши, возможно, для подношений умершим.

Такие гробницы предназначались для коллективных захоронений и использовались веками. В них обнаружили множество уникальных находок – от предметов первой необходимости до украшений из золота, бронзы и полудрагоценных камней.

Найдены две могилы, датируемые 2500 годом до нашей эры. Они доказывает существование города на этом месте в начале бронзового века.-0-