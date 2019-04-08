В Ларнаке при строительстве канализации раскопали древний некрополь

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по делам древностей кипрского города Ларнака опубликовал результаты раскопок, проведенных при строительстве канализационной сети, сообщает портал
Археологические работы шли с 27 июня 2016 года по 31 октября 2018 года. В итоге был найден огромный некрополь - более 110 гробниц на территории в несколько километров. Это стало свидетельством наличия на месте нынешнего города огромного некрополя, а также архитектурным свидетельством города-королевства Китион.
Большинство подземных гробниц с прямоугольными помещениями высечены в естественной породе и состоят из одной или двух смежных камер. Вход в гробницы был запечатан гипсовой плитой и камнями. Иногда на стенах коридора были вырезаны ниши, возможно, для подношений умершим.
Такие гробницы предназначались для коллективных захоронений и использовались веками. В них обнаружили множество уникальных находок – от предметов первой необходимости до украшений из золота, бронзы и полудрагоценных камней.
Найдены две могилы, датируемые 2500 годом до нашей эры. Они доказывает существование города на этом месте в начале бронзового века.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4024 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1397 BYN
|2.133 BYN
|2.137 BYN
|RUB
|3.2727 BYN
|3.275 BYN
|3.28 BYN