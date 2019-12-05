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05 декабря 2019, 23:35

В Лионе открылся "Праздник света"

Фото ТАСС
Фото ТАСС

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в Европе фестиваль уличной иллюминации в 20-й раз открылся в городе Лионе во Франции, сообщает ТАСС.

В этом году на 35 площадках установлены 65 световых инсталляций. Светомузыкальные шоу на фасадах зданий посвящены климатическим изменениям и использованию природных ресурсов, миграционным проблемам, промышленному развитию.

В прошлом году за четыре дня праздник посетили около 1,8 млн человек.

В фестивале принимают участие художники из Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Китая, Японии и других стран. В этом году в создании "Праздника света" принимают участие более 100 школьников и студентов.

В этом году  власти приняли особые меры безопасности после нападения  в пригороде Лиона в августе и взрыва на пешеходной улице города в мае.

Уровень террористической угрозы остается высоким. В связи с этим руководство города приняло решение расширить периметр безопасности, в котором действуют чрезвычайно  строгие правила.

Для порядка на улицах города задействовано 1200 полицейских, жандармов и пожарных. К операции привлечены также военные, участвующие в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой"), представители спецподразделения французской полиции по борьбе с терроризмом (RAID) и бригады розыска и быстрого реагирования (BRI), команда саперов. Патрулирование сектора осуществляется и с помощью вертолета.

В  разных частях города дежурят 470 агентов охранных фирм, которые досматривают сумки и помогают оптимизировать потоки посетителей.

Одно из главных действий фестиваля развернулось в центре города, на площади Терро. Здесь грандиозное представление на фасадах городской ратуши и Музея изобразительных искусств Лиона посвящено изучению свойств света и появлению электричества.

На площади Белькур художники воплотили видение подводного мира.

Жителей и гостей Лиона привлекают фантастические воздушные сады из огней и лучей света. Можно потанцевать под аккомпанемент уличных музыкантов, одетых в костюмы со светодиодами, полюбоваться знаменитой базиликой Нотр-дам-де-Фурвьер, расцвеченнной разноцветными огнями. Здесь же, как и в предыдущие годы, установлена большая светящаяся надпись "Спасибо, Мария" в память о чудесном спасении города от чумы, которое, согласно преданию, обеспечила своим заступничеством Дева Мария.

"Праздник света" в Лионе проходит с 1999 года. Но традиция этого торжества имеет многовековую историю.

Согласно преданию, на 8 декабря 1852 года  было назначено торжественное освящение статуи Девы Марии, созданной в память об избавлении города от чумы в 1643 году. Однако начались сильные дожди, и городу грозило затопление. Учитывая это, духовенство и власти приняли решение отложить торжества, однако в последний момент небо прояснилось, и жители стали выставлять в окнах горящие свечи, зажигать бенгальские огни и славить Богородицу. Горожане чтят память о чуде более полутора веков, зажигая в этот день огоньки.

В этом году "Праздник света" в Лионе завершится 8 декабря.-0-

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