В Лондоне Биг-Бен перекрасили в неожиданный цвет

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне реставрируют Башню Елизаветы - она же Биг-Бен. Общественности уже показали первый отреставрированный циферблат, сообщает Русская служба
Реставраторы стрелки и числа циферблата покрасили не черной краской, а прусской синей.
У знаменитого Биг-Бена банный день раз в пять лет. Символ Лондона закрыли на ремонт на четыре года. Но в новогоднюю ночь, в День поминовения и по другим особым случаям колокол Биг-Бена будут вновь включать.-0-
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