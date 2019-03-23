В Лондоне Биг-Бен перекрасили в неожиданный цвет

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне реставрируют Башню Елизаветы - она же Биг-Бен. Общественности уже показали первый отреставрированный циферблат, сообщает Русская служба ВВС .

Реставраторы стрелки и числа циферблата покрасили не черной краской, а прусской синей.

У знаменитого Биг-Бена банный день раз в пять лет. Символ Лондона закрыли на ремонт на четыре года. Но в новогоднюю ночь, в День поминовения и по другим особым случаям колокол Биг-Бена будут вновь включать.-0-