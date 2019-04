В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом объявили 9 апреля, сообщает ТАСС.

В числе претендентов - прошлогодний лауреат, польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук с романом "Пройдись плугом по костям мертвых" (Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead), который впервые был опубликован в 2009 году.

В числе других номинантов на премию - немецкая писательница и поэтесса Марион Пошманн с романом "Сосновые острова" (The Pine Islands), колумбиец Хуан Габриэль Васкес с романом "Форма руин" (The Shape Of The Ruins), писательница и преподаватель из Омана Джоха Аль-Хартхи с книгой "Небесные тела" (Celestial Bodies), французская писательница Анни Эрно с романом "Годы" (The Years) и чилийская детская писательница, издатель и юрист Алия Трабукко Серан с романом "Непрожитое" (The Remainder).

Обладателя премии за 2019 год назовут 21 мая на торжественном ужине в лондонском концертном зале Roundhouse.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может стать автор любой книги, которая была переведена на английский язык и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии - 50 тыс. евро ($65,8 тыс.), его разделят между писателем и переводчиком.-0-