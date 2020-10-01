В Лондоне появился памятник Гарри Поттеру

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статуя знаменитого волшебника Гарри Поттера была установлена 30 сентября на площади Лестер-сквер в британской столице. Об этом сообщает ТАСС.

Памятник Гарри Поттеру стал одним из семи монументов, установленных в этом месте. Рядом со знаменитым волшебником можно увидеть Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона, Мистера Бина и Бэтмена.

Место выбрано тоже символично, ведь рядом располагаются два больших кинотеатра, где британские зрители впервые увидели этих персонажей на большом экране. К слову, именно тут в 2001 году состоялась премьера первой главы знаменитой истории про "мальчика, который выжил".

Статуя сделана в образе 11-летнего Гарри Поттера, которого на экране сыграл британский актер Дэниел Рэдклифф. Мальчик "парит" на метле, а единственная точка опоры спрятана за кустом, из-за чего создается иллюзия полета. -0-