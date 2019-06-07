В Лондоне появится "бесконечный бассейн "

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне планируется строительство "бесконечного бассейна" на крыше высотного здания с панорамным видом на пейзажи британской столицы. Это будет первый в мире подобный бассейн, пишет CNN .

Компания Compass Pools представила проект Infinity London по строительству бассейна объемом 600 тыс. л на крыше 55-этажного здания, где будет расположен 5-звездочный отель. Дизайнеры утверждают, что эта первая в истории подобная концепция, описывая будущее здание как единственное в мире, включающее бесконечный бассейн с обзором на 360 градусов.

Бассейн планируется изготовить из литого акрила, у него будут прозрачные боковые стороны и пол, поэтому находящиеся внизу гости смогут увидеть пловцов, плывущих над ними. Бассейн оснастят встроенным анемометром для контроля скорости ветра, а также свяжут с системой управления зданием, которая будет регулировать температуру воды и следить, чтобы она не выливалась через край. Вода будет нагреваться с использованием энергии из системы кондиционирования здания.

При планировании такого футуристического здания у дизайнеров возникли определенные трудности. "Мы столкнулись с некоторыми довольно серьезными техническими проблемами, самой большой из которых было то, как же попасть в бассейн", - рассказал дизайнер и технический директор Compass Pool Алекс Кемсли. Однако решение было найдено. В бассейне будет оборудована дверь по типу люка подводной лодки в сочетании с вращающейся винтовой лестницей, которая будет подниматься со дна бассейна. "В итоге мы получим ультрасовременный дизайн бассейна и немного Джеймса Бонда в придачу", - говорят дизайнеры. По словам разработчиков проекта, бассейн, который будет находиться на высоте 220 м, точно не рассчитан на аквафобов.

Строительство бассейна может начаться в 2020 году, если будут утверждены партнеры и подрядчики.-0-

Фото Compass Pools