В Лондоне построят 305-метровый небоскреб

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти лондонского Сити одобрили проект строительства 305-метрового небоскреба под названием Tulip, который может стать новой достопримечательностью делового квартала "Квадратная миля". Об этом сообщило агентство
Здание станет вторым по высоте в Западной Европе, уступив другому лондонскому небоскребу Shard, высота которого - 310 м.
Проект Tulip разработало архитектурное бюро Foster and Partners знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. Здание напоминает цветочный стебель, который венчает стеклянный бутон эллипсовидной формы.
Окончательное решение о реализации проекта должен принять мэр Лондона. Финансировать строительство Tulip намерен бразильский миллиардер ливанско-сирийского происхождения Джозеф Сафра, которому в лондонском Сити принадлежит еще одно творение Фостера - небоскреб Gherkin.-0-
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