В Лондоне в частной коллекции нашли картину Рубенса

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты аукционного дома Sotheby's в Лондоне обнаружили работу фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Портрет Леди". Как сообщает газета The Independent, картина покрыта слоем пыли и лака, но она может быть оценена в $4,3 млн.

"Портрет Леди", написанный Рубенсом в XVII веке, находился в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года. Тогда его купил неизвестный покупатель за $97,2 тыс. В 1902 году шедевр художника был выставлен на показ в Королевской академии художеств в Лондоне как произведение самого Рубенса. С течением времени авторство картины было забыто, и последние 100 лет она хранилась в одной из частных коллекций. Сейчас эксперты, очистив картину от грязи, пришли к выводу, что это действительно работа Питера Рубенса. Владелец картины намерен ее продать.

Аукционный дом Sotheby's выставит полотно на продажу 29 июля. Его цена составит примерно от $3,1 млн до $4,3 млн.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - фламандский художник, лидер фламандской школы живописи, один из основоположников искусства барокко. Он - автор картин "Персей и Андромеда", "Похищение дочерей Левкиппа", "Три грации" и других. В его творческом наследии - около 3 тыс. картин.-0-