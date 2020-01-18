В Лондоне золотую монету продали на аукционе за миллион фунтов стерлингов

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе в Лондоне раритетную золотую монету, выпущенную в 1936 году английским Королевским монетным двором с изображением короля Эдуарда VIII, продали за 1 млн фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Ценность монеты в том, что она никогда не была в обращении в Великобритании. Она выпущена ограниченным тиражом, который так и не пошел в массовое производство по причине отречения короля Эдуарда VIII от престола.

Золотая монета номиналом 1 фунт стерлингов 22 мм в диаметре, а ее вес – 7,98 г. Она немного меньше и легче обычной монеты такого же номинала.

Цена в 1 млн фунтов стерлингов - это рекорд. Частный коллекционер, купивший монету, не пожелал рассекретить свое имя.-0-