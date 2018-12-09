В Мадриде состоялся забег Санта-Клаусов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч человек, одетых в костюмы Санта-Клаусов, присоединились 9 декабря к традиционному забегу по центру Мадрида, сообщает ТАСС.
Акция направлена на сбор средств для фонда, который занимается оказанием помощи онкобольным.
В забеге приняли участие около 7 тыс. человек. Маршрут длиною в 5 км пролегал по главным улицам города.
В марафоне также участвовали дети, переодетые в костюмы эльфов.
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