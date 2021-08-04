В Милане нашли интересный способ вновь использовать заброшенные парковки

Фото ArchDaily
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти итальянского города нашли оригинальный способ вернуть популярность местам для стоянки авто, которыми автомобилисты прекратили пользоваться. Об этом пишет издание ArchDaily.
Для этого привлекли нескольких молодых специалистов, которые нашли новый способ использовать заброшенные парковки в Милане. Архитекторы и студенты создали из огромного пространства графическую инсталляцию в виде разноцветной шахматной доски.
Фото ArchDaily
Теперь это место стало популярно у горожан, а проект был реализован в рамках инициативы "Открытые пространства". Мэрия Милана таким способом улучшает запущенные и пустующие участки города, что дает вторую жизнь заброшенным парковкам и вносит яркость в архитектуру итальянского города. -0-