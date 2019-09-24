В Милане завершилась Неделя моды

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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Милане 23 сентября завершились показы Недели высокой моды. Закрыли событие показы известнейших модных домов Dolce & Gabbana и Gucci, сообщает в своем
В весенне-летней коллекции бренда Dolce & Gabbana преобладали скромные легкие комплекты в стиле сафари, анималистические принты и крупные изображения ананасов, жирафов, растений и другого мира джунглей.
Также в коллекции были представлены строгие костюмы, жакеты, юбки-карандаши и платья-футляры.
Показ посетила известная итальянская актриса и модель Моника Белуччи. Также показ посетила модель Китти Спенсер. Она надела белый смокинг.-0-