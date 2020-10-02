В Монако нашли уникальный автомобиль "Бэтмена" - фото

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Монако заметили на своих улицах чрезвычайно редкий транспорт одного из самых популярных героев комиксов в мире. Снимок публикует издание Unian.

В объектив фотоаппарата попал "Бэтмобиль", который был специально сделан для фильма про "Бэтмена" в 1989 году. Для съемок картины было изготовлено только три подобных экземпляра.

Машина летучей мыши сделана на основе Chevrolet Caprice и оснащен 12-цилиндровым двигателем V12 от BMW седьмой серии 1994 года. Корпус выполнен в черном матовом цвете, а на кузове и колесах имеется лого "Бэтмена".

Автомобиль был на реставрации в Украине, поэтому на нем стоят номера этой страны. "Бэтмобиль" должны были доставить заказчику еще в первой половине 2020 года, однако вмешался коронавирус. Теперь уникальная машина ездит по улицам Монако и привлекает внимание любопытных прохожих. -0-

Фото Unian