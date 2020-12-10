В Московском зоопарке родились краснокнижные лесные драконы (Видео)

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное и очень милое событие случилось в конце осени в Московском зоопарке. Там появились на свет шесть прекрасных малышей лесных драконов. Теперь новых обитателей записали на видео и показали в Instagram.

Малыши редчайших ящериц родились в середине ноября. Это уникальное явление, ведь ранее только один раз удавалось добиться размножения лесных драконов в неволе. Сотрудниками зоопарка была проведена целая исследовательская работа по созданию условий и у них все получилось.

Уникальности этому событию добавляет еще и то, что этот вид занесен в красную книгу. Пол шести детенышей хамелеонового гоноцефала пока неизвестен, однако в скором времени их представят посетителям зоопарка. -0-