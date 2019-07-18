В Москве госпитализировали Валерия Афанасьева, звезду фильма "Ширли-мырли"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Валерий Афанасьев был доставлен в хирургическое отделение одной из больниц Москвы, сообщает
Звезду фильма "Ширли-мырли" привезли в хирургическое отделение после того, как артист пожаловался на боли в спине и высокую температуру тела. Врачи провели первичный осмотр и приняли решение госпитализировать 69-летнего Валерия Афанасьева.
Медики продолжают проводить обследование. Обстоятельства уточняются. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2811 BYN
|2.275 BYN
|2.28 BYN
|USD
|2.0301 BYN
|2.027 BYN
|2.031 BYN
|RUB
|3.2314 BYN
|3.216 BYN
|3.229 BYN