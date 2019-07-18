В Москве госпитализировали Валерия Афанасьева, звезду фильма "Ширли-мырли"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Валерий Афанасьев был доставлен в хирургическое отделение одной из больниц Москвы, сообщает Пятый канал .

Звезду фильма "Ширли-мырли" привезли в хирургическое отделение после того, как артист пожаловался на боли в спине и высокую температуру тела. Врачи провели первичный осмотр и приняли решение госпитализировать 69-летнего Валерия Афанасьева.

Медики продолжают проводить обследование. Обстоятельства уточняются. -0-