В Москве нашли 285 артефактов на территории бывшего императорского воспитательного дома





Работы проводят специалисты Института археологии Российской академии наук.





Как уточняется, Московский императорский воспитательный дом учредила императрица Екатерина II в 1763 году как благотворительное учебно-воспитательное заведение для детей, оставшихся без родителей. После 1917 года он был упразднен.

"Новые находки - прекрасные иллюстрации богатой истории этого здания. Среди интересных артефактов - старинный жетон воспитанника. Он представляет собой овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом - 1853. Такой жетон изготовлялся для каждого ребенка. Археологам предстоит изучить артефакты, привести их в порядок и затем передать в один из столичных музеев. Раскопки на территории еще не закончены, поэтому мы надеемся, что до наступления холодов здесь будут найдены и другие интересные свидетельства прошлых веков", - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.





Найдены также следы косторезного производства - фрагменты пластин из костей животных. Есть предположение, что из них вырезали круглые пуговицы. Также в археологической коллекции присутствуют образцы готовых изделий учеников - костяные ложечки. "При воспитательном доме работали мастерские, в которых детей обучали ремеслам. Помимо резьбы по кости мальчики осваивали башмачное, красильное, перчаточное и текстильное дело, девочек учили домоводству, рукоделию, шитью и плетению кружев", - уточняется в сообщении.





Интерес представляет еще одна находка - шесть пуль времен Отечественной войны 1812 года. Тогда служащие воспитательного дома, оставшиеся в занятой французской армией Москве для ухода за сиротами, спасли главное здание от пожара, хотя Китай-город практически полностью выгорел. А в самом воспитательном доме разместился госпиталь.





Среди находок - фрагменты керамической кухонной и столовой посуды, а также изразцы и светильники. Обнаружены и элементы кожаной обуви.





Специалистам предстоит изучить артефакты, отреставрировать и передать в один из музеев города.-0-

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве археологи нашли 285 артефактов XIX века при раскопках на территории бывшего императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт мэра Москвы.