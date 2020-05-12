В Москве поезда метро стали курсировать в "масках" – фото

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Кольцевой линии Московского метрополитена запустили поезд, который защищен "маской", об этом сообщает агентство Москва.

С 12 мая в метрополитене в защитных масках будут не только пассажиры, но и поезда. На вагоне одного из составов изобразили средство индивидуальной защиты, тем самым напомнив гражданам, что в городе действует масочный режим.

С 12 мая в столице России ввели масочный и перчаточный режим. Теперь жители Москвы обязаны при поездках в общественном транспорте и посещении торговых объектов носить перчатки и маски. -0-