В NASA считают, что корабль Crew Dragon к пилотируемому полету в космос готов

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету. Об этом сообщил на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Трансляция брифинга велась на сайте NASA, информирует ТАСС.

"Предполетный обзор всех систем и подсистем завершен, - сообщил он. - Мы готовы к старту через пять суток. Ракета-носитель уже находится на стартовом столе".

Со своей стороны руководитель комиссии по оценке состояния систем корабля и ракеты-носителя Стив Джерсек отметил, что в ходе продолжавшихся почти двое суток обсуждений "были закрыты все вопросы, связанные с подготовкой к старту". "Никаких существенных вопросов по поводу каких-либо систем не возникало", - добавил он.

Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту запланирован на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США, стыковка с МКС - на 28 мая.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС.-0-