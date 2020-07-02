В небе над Японией взорвался метеор - видео

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Токио минувшей ночью заметили в небе над столицей светящийся объект, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.
Отмечается, что горящий в небе метеор пролетел над Токио около половины третьего ночи по местному времени. Многие жители видели метеор, а также услышали звук, очень напоминающий взрыв.
Власти страны уже начали расследование. Они рассказали прессе, что проверяют сообщения очевидцев, однако сообщения об ущербе инфраструктуре не поступали.
今朝は大火球が流れ、東京では爆発音も観測されたようです。2020年7月2日2時32分に流れた火球を、平塚の自宅から北の高い空に向けた広角カメラで見た様子です。満月よりも明るい大火球だったので、隕石になった可能性があります。富士は厚い雲のため、残念ながら観測できていません。 pic.twitter.com/mWSG7TWEr0— 藤井大地 (@dfuji1) July 1, 2020
По данным агентства, метеоры в небе над Японией – не редкость. Неопознанные светящиеся объекты фиксируют каждый месяц, однако взрыв при входе в атмосферу – не частое явление.