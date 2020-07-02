В небе над Японией взорвался метеор - видео

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Токио минувшей ночью заметили в небе над столицей светящийся объект, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что горящий в небе метеор пролетел над Токио около половины третьего ночи по местному времени. Многие жители видели метеор, а также услышали звук, очень напоминающий взрыв.

Власти страны уже начали расследование. Они рассказали прессе, что проверяют сообщения очевидцев, однако сообщения об ущербе инфраструктуре не поступали.

По данным агентства, метеоры в небе над Японией – не редкость. Неопознанные светящиеся объекты фиксируют каждый месяц, однако взрыв при входе в атмосферу – не частое явление.