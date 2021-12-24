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Калейдоскоп
24 декабря 2021, 23:49

В Неваде нашли останки гигантского "морского дракона"

Фото sciencealert.com
Фото sciencealert.com

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи открыли "морское чудище", жившее в эпоху динозавров. Исследования показали, что этот вид чрезвычайно быстро, по меркам эволюции, вырос до гигантских размеров, сообщает "МИР24".

Окаменелость древнего ихтиозавра впервые заметили в 1998 году. Она была вмурована в скалы гор Огаста на северо-западе Невады.

"Из скалы торчало всего несколько позвонков, но было ясно, что животное было крупным", – отметил адъюнкт-профессор биологии в колледже Скриппса в Клермонте (Калифорния) Ларс Шмитц.

Полностью раскопать особь удалось только в 2015 году. Останки включали в себя череп, плечо и похожий на ласт придаток. Тщательные научные исследования заняли еще несколько лет.

Новый вид назвали Cymbospondylus youngorum. Эта морская рептилия жила 247 миллионов лет назад, в триасовый период.

Череп ихтиозавра достигал двух метров в длину, а все тело рептилии, вероятно, составляло в длину около 17 метров; вес – порядка 45 тонн. Cymbospondylus youngorum жил в Панталасовом океане, так называемом супероокеане, у западного побережья Северной Америки. Судя по размеру и форме зубов, он, вероятно, питался более мелкими ихтиозаврами, рыбой и, возможно, кальмарами.

Интересно, что Cymbospondylus youngorum жил всего через пять миллионов лет после Великого пермского вымирания, уничтожившего более 90% морских обитателей. Ученые заключили, что этот вид достиг гигантских размеров всего за 2,5 миллиона лет. Для сравнения – китам, чтобы вырасти, потребовалось более 49 миллионов лет.

Вероятно, ихтиозавры выросли благодаря избытку пищи – в то время в океанах появилось много аммонитов и конодонтов, которые стали заполнять пустующие экологические ниши. Исследование показало, что при благоприятных условиях морские экосистемы способны восстанавливаться в короткие (по меркам эволюции) сроки и процветать, отметили специалисты.-0-

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