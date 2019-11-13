В Нидерландах девятилетний мальчик стал студентом

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вундеркинд из Нидерландов 9-летний Лоран Симонс учится в престижном Техническом университете Эйндховена, пишет Spiegel .

Год назад он поступил на факультет электротехники престижного заведения.

Среднее учебное заведение Лоран закончил в восемь лет. Он изучил шестилетнюю школьную программу средних и старших классов за полтора года, и после каникул стал студентом университета. Здесь он также опережает старших по возрасту однокурсников.

IQ вундеркинда - 145 (средний коэффициент интеллекта равен 100). У Лорана фотографическая память. Его любимый предмет – математика.

Лоран хочет стать кардиохирургом и изобрести средства для продления человеческой жизни. В школьные годы он прослушал курс медицинского факультета Университета Амстердама.

Лоран Симонс может побить "рекорд" американца Майкла Карни, который является самым юным обладателем диплома о высшем образовании. Карни закончил Алабамский университет в 10 лет.-0-