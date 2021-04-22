В Нидерландах для "штурма" корабля военные использовали реактивный ранец (Видео)

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морской спецназ провел в Нидерландах учения, где впервые использовал реактивный ранец. Кадры разместили на YouTube.

Один из офицеров участвовал в "штурме" корабля, который был захвачен условным противником. Военного с помощью лодки доставили ближе к судну, а после на видео видно, как он взлетает с помощью реактивного ранца.

Солдат пролетает над морем, а затем приземляется на борт "захваченного корабля", чтобы приступить к устранению противника. Испытания показали, что устройство с помощью устройства можно комфортно передвигаться по воздуху и земле. Реактивный ранец оснащен большим двигателем, а также двумя установками для корректировки курса. Гаджет позволяет человеку летать на протяжении 5-10 минут, а его максимальная скорость составляет 137 километров в час. -0-