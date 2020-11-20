В Нью-Йорк привезли облезлую новогоднюю елку, но при установке сделали супермилое открытие (Фото)

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый год перед Рождеством главным событиям Нью-Йорка становится новогодняя елка, установленная у Рокфеллеровского центра.

И тут свои руки запустил 2020 год, ведь елку установили криво, а само дерево оказалось облезлым. Этот факт расстроил местных жителей, но только до того момента, пока при установке не сделали супермилое открытие.

Фото HuffPost

Рабочие во время монтажа ели заметили в ее ветвях маленького североамериканского мохноногого сычика. Это разновидность сов, которые обитают в Северной Америке. Птица провела в пути три дня без еды и воды, а также преодолела 300 километров.

Фото HuffPost

Малыша передали специалистам, которые накормили и напоили его, а как только тот восстановиться - его отпустят на волю. К слову, многие жители Нью-Йорка уже назвали это Рождественским чудом. -0-