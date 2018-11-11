В Нью-Йорке во время концерта госпитализировали участника группы Aerosmith

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Гитарист и бэк-вокалист рок-группы Aerosmith Джо Перри почувствовал себя плохо во время выступления в Нью-Йорке и был доставлен в больницу, сообщает интернет-портал TMZ.

Инцидент имел место в субботу вечером в спортивно-развлекательном комплексе Madison Square Garden в нью-йоркском районе Манхэттен. Перри вышел на сцену, чтобы выступить с американским пианистом Билли Джоэлом. Возвращаясь в гримерную, Перри потерял сознание. Прибывшие медики в течение 40 минут пытались привести его в чувство, в итоге музыканта унесли на носилках.

По данным TMZ, у Перри возникли затруднения с дыханием, связанные с "застоем в легких". Он находится в сознании и чувствует себя нормально. Ожидается, что музыканта могут выписать в течение суток.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. В 1973 году Aerosmith записали свой дебютный одноименный альбом. За время своего существования коллектив выпустил 15 альбомов, является обладателем четырех премий Grammy.-0-