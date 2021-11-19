В Нью-Йорке предлагают стать соседом Джорджа Клуни

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке продают квартиру, которая располагается рядом с апартаментами знаменитого актера Джорджа Клуни. Об этом пишет The New York Post.

Квартиру в небоскребе выставили на продажу, где недвижимостью владеет Джордж Клуни с супругой. Стать соседом легендарного актера можно за $5 миллионов, однако вместе с этим будущему владельцу достанется шикарное жилье.

Выставленная на продажу квартира занимает 185 квадратных метров, высота потолков достигает три метра. Там есть две ванные комнаты, кухня и две спальни с окнами от пола до потолка. К слову, Джордж Клуни живет в этом доме с 2016 года. -0-