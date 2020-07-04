В Нью-Йорке прошли соревнования по поеданию хот-догов

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американцы Джоуи Честнат и Мики Судо стали победителями международных соревнований по скоростному поеданию хот-догов, которые прошли 4 июля в Нью-Йорке и были приурочены к национальному празднику - Дню независимости США, передает ТАСС. Как заявили организаторы, чемпионы побили мировые рекорды в категориях для мужчин и женщин.

Состязания с 1972 года проводит на набережной Кони-Айленд в нью-йоркском районе Бруклин американская сеть закусочных Nathan's. На этот раз из-за пандемии конкурс впервые прошел в помещении и без зрителей. Трансляцию вел телеканал ESPN.

Честнату, приехавшему из города Сан-Хосе (штат Калифорния), удалось съесть 75 хот-догов за 10 минут. Он побил собственный рекорд, установленный в прошлом году. Это уже пятая его победа подряд с 2016 года.

Судо, приехавшая из Лас-Вегаса (штат Невада), защитила чемпионский титул среди женщин в седьмой раз. Ей удалось за 10 минут съесть 48 с половиной хот-догов. Судо побила мировой рекорд для женщин.

Победители турнира - и мужчины, и женщины - помимо денежного вознаграждения в $10 тыс. получают также пояса. Для мужчин он цвета горчицы. Для женщин - розовый. За второе место платят $5 тыс., за третье - $2,5 тыс.-0-