В ночь на 6 мая можно увидеть один из самых ярких звездопадов года

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в ночь с 5 на 6 мая смогут увидеть пик весеннего звездопада - поток эта-Аквариды, сообщает сайт Международной метеорной организации (IMO).

Метеорный поток эта-Аквариды ежегодно наблюдается в период с 19 апреля по 28 мая. По прогнозам IMO, вечером 5 мая и в ночь на 6 мая в небе можно будет увидеть до 50 метеоров в час, их скорость может достигать 66 км/с.

В этом году луна будет полной 7 мая, из-за этого наблюдение за звездопадом может быть затруднено. Метеорологи рекомендуют следить за Майскими Акваридами в предрассветные часы (с 2.00 до 4.00) вдали от городских огней.

Звездопад эта-Аквариды создан кометой Галлея, сообщает РБК. Название ему дало созвездие Водолея (Aquarius), где находится радиант метеорного потока. Земля проходит через зону, сформированную остатками хвоста кометы Галлея, дважды в год - в октябре (звездопад Ориониды) и мае.-0-