В Норвегии нашли древнейший рисунок лодки в Европе

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи, исследуя стоянку древних племен в Валле (северная Норвегия), обнаружили наскальное изображение лодки. Они определили, что его возраст - 10-11 тыс. лет. В то время люди впервые появились в данном регионе, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Oxford Journal of Archaeology.

Ученые и ранее находили рисунки лодок, но они датировались 5,5-5 тыс. лет до нашей эры. Более раннее наскальное искусство изображало в основном животных (лосей, северных оленей, медведей). Считалось, что люди начали рисовать человеческие фигуры и лодки лишь в позднем мезолите. Но новая находка опровергла эту теорию.

Стоянка Валле была найдена в 1930-х годах. Ученые давно исследовали крупные рисунки животных. Но изображение лодки долгое время оставалось незамеченным. По словам археологов, оно проявилось при определенном освещении: солнце тогда находилось низко над горизонтом.

Длина нарисованной лодки около 4 м, высота - 40 см. Она похожа на арктический умиак. Поскольку на этих землях очень мало древесины, местные жители делали плавсредства из плавника или китового уса. Такие лодки также были более гибкими, чем деревянные, и лучше подходили для охоты на морских животных.

Ученые отметили: это древнейший рисунок лодки в Европе, а может, и во всем мире. Его могли оставить самые первые жители Норвегии.-0-