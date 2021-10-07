В Норвегии обнаружили древние лыжи возрастом 1,3 тыс. лет

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден археологи обнаружили лыжи возрастом 1,3 тыс. лет, сообщает "МИР24".

Одну лыжу нашли еще в 2014 году. Вторую получилось обнаружить только спустя семь лет - она была скована льдом. Ученым удалось ее разыскать, когда участок достаточно оттаял. Вместе они составляют самую древнюю пару лыж из когда-либо найденных.

Подъем на гору за второй лыжей проводился 26 сентября. Археологи ориентировались на GPS-координаты и снимок, сделанный во время первого визита. Чтобы добраться до лыжи ученые раскалывали лед при помощи топора и поливали его кипятком.

Длина недавно найденной лыжи составляет 187 см, а ширина - 17 см. У первой, обнаруженной в 2014 году, другие размеры: она короче на 17 см и уже на 2 см. Как считают ученые, размеры различаются, потому что приспособления изготавливались вручную.

На лыже, найденной в 2021 году, больше креплений. Кроме того, на ней присутствуют следы ремонта, при этом отсутствует задняя часть - возможно, она до сих пор находится подо льдом.

"Только после тщательного изучения края разлома мы сможем сказать, когда именно она сломалась - произошло ли это в тот момент, когда древний лыжник потерял ее, или она треснула, находясь внутри льда", - рассказал участвовавший в экспедиции археолог Ларс Хольгер Пиле.-0-