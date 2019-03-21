В Норвегии открылся первый в Европе ресторан под водой

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Европе подводный ресторан Under открылся в Северном море неподалеку от самой южной точки Норвегии. Столик в ресторане на глубине пяти метров под водой уже забронировали более 7 тыс. человек, сообщает Euronews .

Надводный вход в ресторан выполнен из дерева и напоминает сауну. Бетонная скатная крыша с шершавой поверхностью выступает в качестве искусственного рифа для морских моллюсков и водорослей. Восьмиметровый лестничный пролет ведет к большой обеденной зоне, которая рассчитана на 40 гостей. Главная изюминка ресторана - большое панорамное окно, через которое можно наблюдать за уникальными морскими обитателями, наслаждаясь изысканными блюдами.

Концепция ресторана разработана норвежской архитектурной компанией Snoehetta , которая также создала Оперный театр в Осло и Национальный мемориальный музей 11 сентября в Нью-Йорке. "Для большинства из нас это совершенно новый опыт. Это не аквариум, это живая природа Северного моря. Из окна ресторана можно увидеть первозданный подводный мир", - говорят архитекторы Snoehetta. Представители компании утверждают, что конструкция ресторана - монолитное сооружение с бетонными стенами толщиной до 1 м - может выдерживать суровую норвежскую погоду и сильнейшие штормовые волны.

Средний счет за обед в ресторане составит около 380 евро на человека, при этом очередь из желающих посетить необычное место уже растянулась на полгода. В ресторане планируют ежегодно принимать около 12 тыс. посетителей. Здание ресторана Under также будет использоваться в качестве морского исследовательского центра.

Название норвежского подводного ресторана - это игра слов: на английском "under" означает "под", а в норвежском языке "under" значит "чудо".

В мире есть несколько подводных ресторанов, в основном они находятся в тропических водах. Один из самых популярных ресторанов под водой расположен на Мальдивах в Индийском океане.-0-