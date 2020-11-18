В Новой Зеландии на выборах птицы года выявили фальсификацию голосов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии на выборах птицы года при подсчете бюллетеней выявили фальсификацию: сотни голосов за попугая какапо были отправлены с одного IP-адреса, сообщает ВВС.

Выборы птицы года в Новой Зеландии прошли в жесткой конкуренции, и только сложная система голосования позволила неуклюжему, нелетающему попугаю какапо одержать весомую победу над своим соперником - австралийским альбатросом. В итоге какапо одержал убедительную победу, которую противники не смогли оспорить. Какапо - большой любимец новозеландцев, и поэтому неудивительно, что он коронован во второй раз. Титул "Птица года" он впервые завоевал еще в 2008 году.

Конкурс "Птица года" проводится в Новой Зеландии с 2005 года. По данным организаторов - экологической компании Forest and Bird, всего в выборах приняли участие около 35 тыс. человек.-0-