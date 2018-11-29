В Новой Зеландии нашли необычный скелет

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Крайстчерч в Новой Зеландии во время сбора мусора, выброшенного на пляж после шторма, нашли останки странного морского существа, сообщает eжедневная газета The New Zealand Herald.

Фотографии необычной находки женщина, которая обнаружила останки, разместила на своей страничке в социальной сети в надежде, что найдутся люди, которые смогут понять, что это за существо. У него длинный хвост с двумя придатками по бокам, на крыльях когти, а в пасти острые зубы.

Ихтиолог Малколм Фрэнсис из новозеландского Национального исследовательского института воды и атмосферы считает, что это скелет ската. Он считает, что останки принадлежат самцу ската, который относится к виду Dipturus nasutus. Об этом свидетельствуют придатки-класперы, которыми самцы цепляются за самок во время спаривания.

Dipturus nasutus относятся к семейству ромбовых скатов. Хрящевые рыбы длиной до метра обитают на глубине от 10 до 1500 м.-0-