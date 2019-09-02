В Новой Зеландии ввели запрет на купание с дельфинам

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти страны приняли решение запретить туристам плавать с дельфинами, об этом сообщает издание The Independent .

Сделано это было в первую очередь для того, чтобы попытаться восстановить сократившуюся популяцию дельфинов афалин в Заливе Островов. Дело в том, что это место очень популярно у туристов. Сотни человек приезжают, чтобы посмотреть на дельфинов, сделать фото и поплавать с ними.

В конечном итоге ученые выяснили, что такое пристальное внимание к дельфинам в этом месте привело к снижению популяции млекопитающих. Из-за огромного интереса со стороны человека, у животных попросту не остается времени на себя. Они не могут побыть в одиночестве или заняться своими делами: поесть, отдохнуть и следить за потомством. 86% своего времени дельфины проводят с человеком.

Это привело к снижению численности животных. В 1999 году в Заливе Островов насчитывалось 270 особей, сегодня тут обитает всего 31. При этом смертность потомства млекопитающих составляет более 75%.

Запрет призван исправить ситуацию. Кроме этого, власти уменьшили время наблюдения за дельфинами. Теперь лодка с туристами может находиться в Заливе Островов не более 20 минут. -0-