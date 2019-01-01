В ОАЭ запустили 12-километровый салют

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эмирате Рас-эль-Хайма Объединенных Арабских Эмиратов в небо запустили фейерверк, который может войти в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает телеканал МИР 24.

Это салют стал самым большим в мире – его протяженность 12 км, длился он 12 мин.

В новогоднюю ночь в небе над эмиратом появилась огненная надпись "Happy New Year 2019".-0-