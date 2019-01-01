Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
1 января 2019, Вт
+1°C
Сплошная облачность EUR 2.4734
USD 2.1598
RUB 3.1128
Главное
Новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Президент
Минималка, базовая величина, пенсионный возраст - что изменилось в Беларуси с 1 января
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусы встретили Новый год
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пробег трезвости в Гродно 1 января собрал рекордное число участников
Регионы
Финансировать некоторые детсады в Беларуси будут по новой схеме
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Жертвами оползней на Филиппинах стали уже 75 человек
21:00 В мире
В ДТП на Украине погибли восемь человек
20:29 В мире
ГАИ просит водителей при парковке не создавать помех для снегоуборочной техники
20:06 Общество
Нападение вооруженного мужчины в Манчестере рассматривается как террористический акт
19:34 В мире
Мужчина в Германии умышленно наехал на группу людей
19:06 В мире
В ОАЭ запустили 12-километровый салют
18:36 Калейдоскоп
Спасатели возобновили разбор завалов в Магнитогорске
18:07 В мире
Денис Лаптев перешел из "Шахтера" в брестское "Динамо"
17:52 Спорт
Две больницы Бреста получат в январе томографы
17:48 Регионы
Варфоломей предоставит украинской церкви Томос об автокефалии 6 января
17:36 В мире
Джунгли, саванны, вулканы - снимки из африканских стран представят на выставке в Гомеле
17:15 Культура
Путепровод в Барановичах реконструируют
16:52 Регионы
В ДТП в Гродненском районе погибла 14-летняя девушка, еще две пострадали
16:20 Происшествия
Четыре новые линии по деревообработке запущены в лесхозах Витебской области
16:08 Регионы
Система контроля субъектов хозяйствования переходит к формату выборочных проверок
15:54 Общество
Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов в Магнитогорске
15:39 В мире
Финансировать некоторые детсады в Беларуси будут по новой схеме
15:21 Общество
Умер известный индийский актер Кадер Кхан
15:19 Культура
Белорусский теннисист Илья Ивашко победил в 1/16 финала турнира в Индии
15:10 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пробег трезвости в Гродно 1 января собрал рекордное число участников
15:07 Регионы
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В ОАЭ запустили 12-километровый салют

Калейдоскоп 01.01.2019 | 18:36
Скриншот с видео "МИР 24"
Скриншот с видео "МИР 24"

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эмирате Рас-эль-Хайма Объединенных Арабских Эмиратов в небо запустили фейерверк, который может войти в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает телеканал МИР 24.

Это салют стал самым большим в мире – его протяженность 12 км, длился он 12 мин.

В новогоднюю ночь в небе над эмиратом появилась огненная надпись "Happy New Year 2019".-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
ОАЭ, праздник
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
﻿
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4734 BYN 2.474 BYN 2.49 BYN
USD
2.1598 BYN 2.167 BYN 2.179 BYN
RUB
3.1128 BYN 3.09 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2019 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Все видео

Фотоновости

Пробег трезвости в Гродно 1 января собрал рекордное число участников
Все фото

Инфографика

Какие продукты трудно сочетаются за праздничным столом Кислые фрукты и белковые продукты могут вызвать тяжесть в животе или изжогу, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут
Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Беларусь сделает все возможное для реализации достигнутых договоренностей с Суданом - Лукашенко
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Экономика
Фото из архива Новые тарифы на ЖКУ действуют в Беларуси с 1 января
Систему мгновенных платежей запускают в опытную эксплуатацию
Некоторые виды сигарет подорожали в Беларуси
Происшествия
Фото из архива В ДТП в Гродненском районе погибла 14-летняя девушка, еще две пострадали
Двое детей пострадали от взрывов петард в Минской области
Грузовик насмерть сбил мужчину в Малоритском районе
Общество
Фото из архива Финансировать некоторые детсады в Беларуси будут по новой схеме
ГАИ просит водителей при парковке не создавать помех для снегоуборочной техники
Система контроля субъектов хозяйствования переходит к формату выборочных проверок
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пробег трезвости в Гродно 1 января собрал рекордное число участников
Две больницы Бреста получат в январе томографы
Путепровод в Барановичах реконструируют
Спорт
Александра Саснович. Фото из архива Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Брисбене
Денис Лаптев перешел из "Шахтера" в брестское "Динамо"
Белорусский теннисист Илья Ивашко победил в 1/16 финала турнира в Индии
Технологии
Фото NASA Межпланетная станция New Horizons сблизилась с астероидом
Робот сыграл 1,5 тыс. партий на ЧМ по быстрым шахматам
Создан телевизор-гармошка со сворачивающимся экраном
Культура
ФОТО ГОДА. БЕЛТА
Джунгли, саванны, вулканы - снимки из африканских стран представят на выставке в Гомеле
Умер известный индийский актер Кадер Кхан
В мире
Фото пресс-службы МЧС России Спасатели возобновили разбор завалов в Магнитогорске
Жертвами оползней на Филиппинах стали уже 75 человек
В ДТП на Украине погибли восемь человек
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия