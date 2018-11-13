В Париже пассажир с краденой козой пытался скрыться в метро

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парижском метро приостановили движение на одной из линий по вине пассажира с козой, который ни за что не соглашался покинуть вагон. Об этом сообщает The Independent.

Мужчина с козой сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, но выходить из поезда он отказывался. И только после прибытия полицейских он попытался сбежать, но был задержан.

В правоохранительных органах сообщили, что коза была украдена.-0-