В Париже пассажир с краденой козой пытался скрыться в метро

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парижском метро приостановили движение на одной из линий по вине пассажира с козой, который ни за что не соглашался покинуть вагон. Об этом сообщает The Independent.
Мужчина с козой сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, но выходить из поезда он отказывался. И только после прибытия полицейских он попытался сбежать, но был задержан.
В правоохранительных органах сообщили, что коза была украдена.-0-
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