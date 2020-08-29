В Перу нашли гигантское дерево

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили гигантское дерево на высокогорном плато в Перу, сообщает "МИР24".

Ископаемое дерево обнаружили под слоем вулканического пепла. Ученые нашли полноценный окаменевший ствол дерева с корневой системой.

Находка свидетельствует, что на этом месте миллионы лет назад могли быть тропические леса. Возраст крупной находки оценивается в десять миллионов лет.

Исследователи считают, что находка подтверждает версию о том, что климат в Андах резко менялся, происходили резкие тектонические подъемы. Геологи считают, что в эпоху миоцена эта местность находилась 2 тыс. м над уровнем моря, а сейчас плато расположено на высоте 4 тыс. м.-0-