В пещере Марокко нашли древнейшую "мастерскую" одежды

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди научились изготавливать одежду 120 тыс. лет назад, выяснили ученые из Института Макса Планка (Германия). Исследуя марокканскую пещеру Контребандье, они обнаружили самые ранние следы швейного мастерства, сообщает "МИР24"со ссылкой на iScience.

В пещере обнаружили около 120 тыс. фрагментов костей. Анализ показал, что 60 из них был специально обработаны и использовались как инструменты труда. Вероятнее всего, их применяли для обработки кожи и меха. Сами материалы за сотни тысяч лет полностью разложились. Но в пещере сохранились кости животных с характерными следами, показывающими, что с них снимали шкуры.

"Мы можем собрать эти доказательства воедино и предположить, что люди использовали костяные орудия для изготовления кожи и меха, которые, вероятно, служили основой для одежды", - отметили авторы научной работы.

В исследовании сказано, что одежда из кожи и меха очень пригодилась бы людям в ту эпоху. Покидая Африку, они попадали в новый, непривычный для себя и более холодный климат. Навык делать инструменты и шить одежду помог бы им выжить в неблагоприятных условиях.

Ученые заключили, что люди снимали шкуры с хищных животных ради меха. Они нашли останки минимум трех видов плотоядных: песчаной лисицы, обыкновенного шакала и дикой кошки.

"Следы порезов на костях плотоядных животных ограничены областями, где делаются надрезы для удаления меха, и на участках скелета, связанных с удалением мяса, нет следов порезов", - пояснили эксперты. Среди костей также сохранились останки антилоп, зубров и газелей. Люди использовали их кожу и также питались их мясом.

Ученые предположили, что традиция изготавливать одежду могла зародиться еще в Африке. Но пока нет никаких археологических свидетельств этого.-0-