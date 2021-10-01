В пещере неандертальцев нашли запечатанную 40 тысяч лет назад камеру

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пещере Авангард (Гибралтар) обнаружили заваленную песком полость, которая оставалась закрытой в течение десятков тысяч лет. Ученые полагают, что эта находка позволит больше узнать о неандертальцах, которые там некогда обитали, сообщает МИР 24.

Анализ показал, что песку, закрывавшему вход, примерно 40 тыс. лет. Следовательно, сама камера появилась еще раньше.

Полость достигает 13 м в длину и покрыта сталактитами. На полу пещерной камеры исследователи обнаружили останки рыси, гиен и белоголовых стервятников, а также крупного моллюска, разновидность морской улитки, которую, вероятно, принес в камеру неандерталец. Представители этого вымершего вида обитали в Евразии 200 – 40 тыс. лет назад.

Ученые планируют провести дальнейшие раскопки и более тщательно исследовать отложения. Они надеются, что в пещере сохранились захоронения неандертальцев.

Четыре года назад рядом с камерой обнаружили молочный зуб четырехлетнего неандертальца. Ученые пришли к выводу, что ребенка схватили гиены и притащили в свое укрытие.

Это далеко не единственное свидетельство присутствия неандертальцев в пещерном комплексе Горэма. Так, ранее археологи обнаружили резьбу, которая может быть одним из ранних примеров неандертальского искусства. Другие находки показали, что неандертальцы разделывали тюленей, выщипывали перья у хищных птиц, чтобы носить их в качестве украшений, и изготавливали инструменты.

Считается, что неандертальцы вымерли около 40 тыс. лет назад. Пещеры в Гибралтаре могли быть последним местом, где существовало их поселение.-0-